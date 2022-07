Reazione a Catena, "dove si trova la muraglia di Pechino?": la risposta che sconvolge Liorni

20 luglio 2022 a

Fuoriprogramma senza precedenti a Reazione a catena, il programma in onda su Rai 1 e condotto dall'instancabile Marco Liorni, che tiene compagnia agli italiani con un game show che piace sempre di più. Stavolta, però, non manca un piccolo fuoriprogramma, gustoso. Il conduttore fa una battuta su un personaggio della tv molto famoso, Vittorio Sgarbi. La parola da indovinare è "capra".

La domanda poteva essere: qual è l’insulto di Sgarbi? Ma i concorrenti scoppiano a ridere. E la parola "capra" non viene indovinata. Così, Antonella, Gabriella e Martina trionfano superando i sette punti totalizzati dagli sfidanti, motivo per il quale si sono confermate campionesse accedendo al gioco dell’ultima catena. Niente da fare per gli "Articolo" il, che provengono da Senigallia. Nel corso del programma avviene una piccola gaffe delle campionesse al penultimo gioco. La domanda è la seguente: “Dove si trova la muraglia di Pechino?" La concorrente ha risponde "Giappone" invece di "Cina". E subito arriva il commento di Marco Liorni: “L’emozione fa brutti scherzi”.

Le tre concorrenti palermitane riescono a indovinare la risposta corretta e portano a casa 14.250 euro accumulati, cifra dimezzata altrimenti sarebbe stata 28.500€. Il game show di Rai 1 sta piacendo a tutti, una vera e propria conquista senza precedenti: merito di Liorni, che è molto amato dal pubblico della Rete ammiraglia Rai. E non solo.

