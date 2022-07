Mezz'ora in più, insulti di Lucia Annunziata al centrodestra: "Da chi sono stati pagati"

25 luglio 2022 a

Ma quale informazione equilibrata? Ancora una volta Lucia Annunziata non si smentisce. Durante la puntata di domenica 24 luglio, la conduttrice di Mezz'ora in più, programma in onda su Rai 3, non ha fatto a meno di attaccare Matteo Salvini. Approfittando della presenza di Enrico Letta, la conduttrice se n'è uscita così: "Io penso che Draghi non poteva assolutamente stare con un governo che diventava non solo in parte, ma della parte che in Europa sollevava più problemi. E non sono tanto gli uomini di Conte, quanto gli uomini di Salvini".

E ancora: "Io credo, detto in sintesi per i nostri telespettatori (sigh), dietro il grande tema di questa rottura. E lui (Draghi) un passaggio lo ha fatto nel suo discorso, citando chi ha tentato di rompere la nostra opposizione a Putin, dentro questa storia c’è ancora, secondo me, il tema internazionale del fronte sovranista che è stato pagato e ha appoggiato Putin. È stato pagato prima, perché questo lo sappiamo, ed ha appoggiato Putin prima contro l’Europa e adesso sulla questione della guerra".

Cercando di smarcarsi dalle pesanti affermazioni della giornalista, il segretario del Partito democratico ha definito "quello che si è compiuto in questa settimana che è terminata" un vero e proprio "suicidio collettivo della politica del nostro Paese". Per lui tutte le istituzioni, ormai "uscite ammaccate", pagheranno un caro prezzo. "Tutti i corrispondenti e le televisioni mondiali - ha concluso - hanno corso per venire a Roma in piena estate, tutti chiedendosi ‘e adesso?’. È un fatto molto negativo per il Paese".