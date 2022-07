Silvio Berlusconi, clamoroso a Zona Bianca: un anno dopo... cosa sta per accadere

Francesco Fredella 28 luglio 2022 a

Manca da uno studio tv da oltre un anno e fa ancora più notizia. Silvio Berlusconi decide di tornare in tv e sceglie Rete 4, Zona Bianca (il programma di approfondimento di Giuseppe Brindisi). Le elezioni sono dietro l’angolo, il 25 settembre è la data scelta dal Capo dello Stato per tornare alle urne. Forza Italia, dopo le ultime defezioni, scalda i motori. E adesso il Cav sceglie la strada del ritorno in tv.

Nel quartier generale di Mediaset arriva l’annuncio molto simile a quello dello scorso anno quando Berlusconi era atteso negli studi di Quarta Repubblica con Nicola Porro. Ma tutto saltò perchè ci fu un contatto con un positivo che fece saltare la puntata. Per Forza Italia, come per tutti i partiti, è un momento delicato: da una parte l’addio di Brunetta, Gelmini e Cargagna (con il Cav che commenta: “Riposino in pace”), dall’altra la competizione elettorale che impone ritmi veloci.

Cosa accadrà nel corso della puntata? Nuovi colpi di scena all’orizzonte? Il Cav è sempre molto richiesto in tv. Da Brindisi spiegherà il programma elettorale, per lui due mesi molto intesi da leader con una campagna elettorale che è entrata nel vivo in pochi giorni.