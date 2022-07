In Onda, Parenzo: "Linea alla Clerici". Sconcertante gaffe, cose mai viste

30 luglio 2022 a

"Ora diamo la linea a Eden, paradiso terrestre, ne abbiamo davvero bisogno. Conduce Antonella Clerici": questa la gaffe di cui si è reso protagonista David Parenzo alla fine della puntata di In Onda trasmessa ieri sera su La7. In realtà, come tutti sanno, si chiama Licia Colò la conduttrice della trasmissione annunciata. Il conduttore si sarebbe accorto dell'erroraccio solo in un secondo momento. Tant'è che poi su Twitter ha scritto: "Non so davvero come mi è uscita! Ho chiesto scusa dell’errore alla mitica Licia Colò, rimedio presto con un mazzo di fiori".

Alla domanda di un utente che gli ha chiesto: "E' tutto fantastico, ma dopo quanto si è accorto dell'errore?", lui ha risposto: "Mentre lo dicevo vedevo gli occhi degli ospiti un po’ perplessi…ma non mi veniva il nome di Licia. Black Out. (In uno schermo di servizio era appena andato in onda uno spot con la Clerici, quello mi ha fatto fare un’associazione mentale sbagliata)".

Il video dalla gaffe è stato pubblicato da Blogo, che ha poi approfittato per porre l’attenzione sul fatto che, oltre agli ospiti, né Concita De Gregorio, co-conduttrice di In Onda, né Giovanni Floris, volto di punta di La7 presente tramite collegamento, abbiano corretto Parenzo dopo la gaffe. Al momento, comunque, pare che né Antonella Clerici né Licia Colò abbiano commentato sui social.