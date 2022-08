Simona Branchetti al posto della Panicucci? Mediaset, come stanno le cose

07 agosto 2022 a

Simona Branchetti sostituisce Federica Panicucci a Mattino Cinque? Voci insistenti su questo possibile cambiamento in casa Mediaset circolano da diverso tempo, ma le cose sarebbero molto diverse. Poco più di un mese fa l'ex mezzo busto del Tg5 è approdata su Canale 5 con il suo nuovo programma per sostituire Federica Panicucci e Francesco Vecchi nel periodo estivo. Sul penultimo numero di Nuovo una lettrice ha scritto a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica in cui parla di Tv con i lettori, dicendo di apprezzare molto la conduttrice e non facendo mistero di sperare che possa avere sempre più spazio, magari andando a sostituire proprio la Panicucci.

Al messaggio della lettrice, però, Costanzo ha risposto mettendo subito le cose in chiaro e asserendo che è del tutto impossibile che la Branchetti possa prendere il posto della collega: “Penso che la Panicucci resterà al suo posto… E’ il volto storico del programma e molti telespettatori, probabilmente, lo guardano anche perché c’è lei…”. Costanzo, poi, ha voluto esprimere la sua opinione sulla conduttrice di Morning News, da lui definita "un’ottima giornalista".

“Credo sia un’ottima giornalista e conduttrice…”, ha scritto Costanzo. Cosa che probabilmente penseranno anche gli spettatori a casa, visti gli ottimi ascolti ottenuti dalla sua trasmissione fino a questo momento. Infine il giornalista ha chiosato: "E’ giovane e sono sicuro che a tempo debito troverà più spazio nel gruppo Mediaset…”.