Paolo Bonolis, con chi ha rotto: "Non si parlano più", un episodio brutale

Il gossip non va mai in vacanza, anzi prolifera soprattutto in estate. Stando a quanto riporta il settimanale Di Più Tv, che cita una fonte anonima, l’amicizia storica tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano sarebbe giunta al capolinea. E anche da diverso tempo, dato che è parecchio che i due non hanno più alcun tipo di rapporto. Al punto che il conduttore di Mediaset non è neanche stato invitato al recente matrimonio del collega con Flora Canto.

“Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis - ha dichiarato la fonte anonima a Di Più Tv - Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”. L’unica conferma sulla rottura dei rapporti è finora arrivata dalla Bruganelli, che sui social ha confermato di non sentire né la Canto né Brignano.

Secondo i ben informati l’inizio della fine risalirebbe a due anni fa, in occasione dei funerali di Gigi Proietti. Si dice che Bonolis in quell’occasione abbia fatto una battuta poco felice nei confronti di Brignano, che l’avrebbe presa molto male. Subito dopo quell’episodio la Canto sui social aveva sminuito tutto, ma nei fatti le due coppie non hanno più alcun rapporto da allora.