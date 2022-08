Dazn, Matteo Salvini attacca: "Da abbonato credo che il servizio faccia schifo"

15 agosto 2022 a

I disservizi che hanno caratterizzato Dazn nel corso delle partite mandate in onda ieri hanno scatenato un vero e proprio putiferio. La questione si è spostata sul campo della politica, con diversi esponenti inferociti per i problemi legati alla messa in onda delle partite.

Durissimo il commento di Matteo Salvini: "Da abbonato a Dazn Credo che il servizio che stanno offrendo faccia schifo". Non è da meno Maurizio Gasparri che ha tuonato: "I prezzi li alza ma Dazn peggiora il servizio. Avvio vergognoso per il campionato. Intervenga AgCom, il pubblico paga e non merita questo tradimento". Parole di fuoco che hanno acceso il dibattito. Sulla questione è intervenuto anche Carlo Calenda: "Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, serie e cultura". Duro anche il commento di Debora Serracchiani del Pd: "Migliaia di tifose e tifosi delusi da Dazn. Chiederemo le verifiche necessarie a AgCom. È un servizio a pagamento che va garantito".

Insomma la protesta è stata bipartisan e di fatto non accenna ancora a spegnersi. Va detto che Dazn ha assistito i propri clienti con una comunicazione tempestiva: "Visti i disservizi riscontrati da numerosi utenti, Dazn ha messo a disposizione nelle storie di Instagram due link funzionanti per assistere ai match di serie A di questa sera, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli", ha comunicato l'azienda. Ma non è bastato per spegnere le polemiche.