L'Aria Che Tira, Elisabetta Gardini: "Crisanti aveva la tessera Pd"

17 agosto 2022 a

a

a

La candidatura di Andrea Crisanti scatena le polemiche. Il tele-virologo ha accettato la candidatura del Pd nella circoscrizione Estero e si appresta ad entrare in Parlamento. Crisanti proprio ieri, annunciando la sua candidatura, ha confessato di avere la tessera del Pd in tasca dal 2015. Poi ha inaugurato la sua campagna elettorale in perfetto stile Pd attaccando Matteo Salvini: "Con lui al governo avremmo avuto 300 mila morti di Covid in più".

"Lo sono da 7 anni". La rivelazione choc di Crisanti che spiega tutto

Dopo questa frase (vergognosa) per avere qualche consenso in più, Crisanti ha iniziato a pontificare su economia e immigrazione. Insomma ormai è lanciatissimo nella politica e ha abbandonato il camice dell'esperto di pandemie. E proprio su Crisanti si è acceso uno scontro in tv a L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7, tra Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia e Walter Verini del Pd.

Crisanti si candida col Pd? "E lo trascina in tribunale": chi rischia il ribaltone

Di fatto nel corso della trasmissione Verini ha rivendicato la scelta del Pd di candidare Crisanti: "Crisanti è uno scienziato libero e autonomo", Ha detto non solo che è di sinistra, ma che ha in tasca da tempo la tessera del PD, forse sarebbe stato giusto saperlo prima, quando parlava da scienziato super partes". Pronta la risposta della Gardini: "Ha confessato di avere la tessera del Pd". Una risposta che di fatto smaschera il tele-virologo che ha affermato di averla presa qualche anno fa a Londra. Insomma non proprio "super partes".