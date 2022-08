Controcorrente, Veronica Gentili incanta tutti: "Facciamo serata insieme"

18 agosto 2022 a

Veronica Gentili incanta tutti. Il suo Controcorrente, in onda su Rete 4, ieri - mercoledì 17 agosto - è andato in onda in prima serata incollando allo schermo ben 546.000 telespettatori (5,3%). L'appuntamento era stato ricordato dalla stessa conduttrice sui social, dove aveva scritto: "Stasera facciamo serata insieme". Battuto clamorosamente, quindi, il programma concorrente in onda su La7, La Corsa al Voto di Paolo Celata e Alessandro De Angelis, che invece è stato visto da 406.000 persone (3,3%).

A fare di meglio anche Rai 3 con "La felicità degli altri", che ha conquistato 610.000 telespettatori (4,7%). Stando agli ultimi dati sugli ascolti, la prima serata ieri se l'è aggiudicata Superquark, rivisto da una media di 1.615.000 spettatori pari al 13,5% di share. Un boom probabilmente dovuto alla recente scomparsa di Piero Angela.

Al secondo e terzo posto la replica di Fratelli Caputo su Canale 5 con 1.454.000 telespettatori e gli Europei di Monaco di Atletica Leggera su Rai 2 con 1.152.000 persone incollate alla tv. Su Italia 1, invece, Next ha conquistato 1.099.000 persone. In 380.000 hanno guardato X Factor - Il Meglio delle Audizioni su Tv8, mentre in 282.000 hanno seguito Caccia spietata sul Nove.