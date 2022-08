Zona Bianca, Iva Zanicchi si sfoga: "Basta promesse ai giovani"

19 agosto 2022 a

A Zona Bianca, il talk show di rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, c'è tra gli ospiti in collegamento anche Iva Zanicchi. La cantante ed ex conduttrice di "Ok il prezzo è giusto", ha voluto dire la sua sulle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre. Intervenendo nel corso della trasmissione, la Zanicchi ha voluto mettere l'accento su una questione importante: il rapporto della politica con i giovani. Le sue parole sono un auspicio per dare il via a una inversione di tendenza che possa riavvicinare i giovani alla gestione della cosa pubblica: "Diamo davvero una parola buona a questi ragazzi. È lì che dobbiamo puntare".

Poi la Zanicchi parla della situazione che sta attraversando questa generazione di ragazzi che fa i conti spesso con istituzioni lontane e con una drammatica mancanza di lavoro: "Stanno perdendo la fiducia, sono menefreghisti, sono un po' amorfi".

Infine l'affondo: "Basta, questo è sbagliato, non è giusto. Basta promettere e non mantenere". Le parole della Zanicchi sono state condivise anche dagli altri ospiti in studio. I giovani, inutile negarlo, sono il futuro produttivo del Paese.