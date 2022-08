Diaco, raptus ai cast Rai: "Impostore, sembri...", concorrente azzerato

26 agosto 2022 a

Il nuovo programma di Pierluigi Diaco, che s'intitola "BellaMà", sta per partire. Si tratta di un talk di Rai2 in cui il conduttore e la sua squadra stanno formando un cast di concorrenti: saranno 50 in totale tra boomer e giovani. Intanto, dal lunedì al venerdì va in onda una breve striscia per presentare gli aspiranti concorrenti.

Diaco perde le staffe, dopo uno scambio di battute, con un ragazzo in studio. Che sogna di fare l’attore. “E se ti chiamano per fare un film a novembre, che fai?”, domanda Diaco. “Questa è una mia priorità”, risponde l'aspirante attore. Ma il conduttore sbotta: “Ma quanto sei bugiardo! Mi sembri poco autentico e un po’ impostato. Sei un impostore nella vita. Sembri un venditore di fuffa”.

Pierluigi Diaco non si scompone mantenendo eleganza e compostezza con una grammatica impeccabile. Come sempre. “Hai talmente la voglia di importi che sembri più un venditore di fuffa che di verità”, continua. Ma il ragazzo continua a parlare, forse un po' deluso. E dice: “Io sono me stesso. I mie genitori mi hanno insegnato l’umiltà”. Diaco, a quel punto, controbatte: “Sei entrato dicendo che fai l’attore, sei uno scrittore, sei uno sceneggiatore. Stiamo a parlà di un ragazzo di Andria che vive a Roma. Dove sta l’umiltà?”.