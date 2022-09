Mediaset, "potrei tornare in Rai": chi spaventa Pier Silvio Berlusconi

04 settembre 2022 a

Una Barbara D'Urso infaticabile: a 65 anni diventa anche professoressa universitaria. Infatti è stata chiamata per una docenza su social e tv alla Luiss Business School, autorevole università privata di Roma. Lo ha confermato la stessa Carmelita nel corso dell'ospitata al Festival della Tv di Dogliani.

Ma non è tutto. Recentemente, la D'Urso aveva detto che non sta per lasciare Mediaset, voce trapelata dopo la decisione della conduttrice di tornare a recitare in teatro: il via alla tournée il prossimo inverno.

E così, la D'Urso è tornata a parlare del suo futuro, di Mediaset e anche... della Rai, senza escludere un passaggio. "Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza le date dello spettacolo verrebbero spostate", conclude Barbara D'Urso. Insomma, per lei un futuro a Viale Mazzini? E chissà cosa ne pensa Pier Silvio Berlusconi...