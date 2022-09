Pomeriggio 5, tremendo sfogo della D'Urso: "Lei al telefono. E quel disgraziato..."

Francesco Fredella 06 settembre 2022 a

Tanta cronaca, tante storie. E poi il gossip. Ma Barbara d'Urso, che riapre la stagione televisiva con Pomeriggio 5 (chi pensava che la mandassero a casa ha dovuto fare i conti con una gigantesca fake news). Il programma inizia con una vicenda tremenda, l’omicidio di Alessandra Matteuzzi. "Storia che ha colpito", dice la d'Urso. Presenti in collegamento la sorella della vittima, Stefania, il nipote e l’avvocato della famiglia. La d'Urso, che si è sempre schierata a difesa delle donne, mostra tanta sensibilità. "Sospiro e respiro perché questa storia ha colpito tutti noi". Poi, presenta la sorella di Alessandra e aggiunge: "Peraltro Alessandra era proprio al telefono con la sorella mentre questo disgraziato faceva quello che ha fatto".

Ma Carmelita lancia messaggio chiaro a tutte le donne: "Denunciate subito". Un messaggio che non deve mai passare sotto traccia, ma deve essere tenuto sempre bene a mente. "Non deve passare il messaggio che denunciare non serve. Denunciate subito", rimarca. La puntata va avanti e c'è anche molta commozione perché Alessandra Matteuzzi seguiva sempre la d'Urso. Che va avanti, riesce a cambiare registro e argomenti, ma con il magone. Ci sarà sicuramente tanta cronaca nelle nuove puntate di Pomeriggio 5, aggiornato lo studio e ricco di collegamenti con gli inviati e ospiti.