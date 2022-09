Quarta Repubblica, Alessandro Sallusti: "Gas? Ecco chi fa il furbo"

06 settembre 2022 a

Alessandro Sallusti alza il velo sulla crisi energetica che sta investendo il Paese. Il costo abnorme delle bollette e le famiglie che faticano a far quadrare i conti per l'inflazione galoppante sono i temi che sono stati affrontati nel corso dell'ultima puntata di Quarta Repubblica.

Il direttore di Libero ha messo a fuoco tutti gli aspetti che stanno portando milioni di italiani a pagare bollette a prezzi da capogiro. I problemi come è noto arrivano da lontano e la guerra in Ucraina con la risposta di Putin alle sanzioni varate dall'Occidente hanno fatto il resto.

Ma a questo punto Sallusti fa un passo in avanti non da poco e svela un retroscena sul mercato del gas che in pochi hanno sottolineato finora. Intervenendo a Quarta Repubblica, Sallusti afferma: "Questa delle sanzioni è la decisione presa dalla NATO è dall’Europa, però Norvegia, Olanda e Usa stanno facendo miliardi perché vendono il loro gas ai prezzi di Putin, quindi questi signori fanno i furbi". Poi sempre Sallusti rincara la dose e afferma: "C’è un sistema politico e anche informativo che alimenta le paure che hanno gli italiani sulle infrastrutture energetiche". Insomma la situazione è molto complessa e di fatto per risolverla ci vorrà del tempo, salvo un intervento tempestivo in tempi rapidi che possa ridare ossigeno alle tasche degli italiani.