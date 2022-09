Giorgia Meloni, Federico Freni: "Mani nei capelli? Guardate bene..."

07 settembre 2022 a

a

a

Si parla dell'immagine a Cernobbio dove Giorgia Meloni, seduta accanto a Matteo Salvini, si mette le mani nei capelli, da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 7 settembre. E Federico Freni, della Lega, spiega come sono andate davvero le cose perché quella foto non dice assolutamente che la leader di Fratelli d'Italia è disperata per quello che ha detto il suo alleato. "Vi prego di riguardare il video integrale", dice Freni, "è uno dei tanti artifici di stampa. Salvini in quel momento non stava parlando, se non sbaglio in quel momento stava parlando o Letta o Calenda, lo ha detto la stessa Meloni".

Qui l'intervento di Federico Freni a L'aria che tira

"Studio riservato". Il dossier segreto che svela la fine del Pd: cosa accadrà tra 15 giorni

La leader di Fratelli d'Italia ieri sera da Bruno Vespa a Porta a porta su Rai uno, ha detto: "Ho visto molti giornali titolare che l'ho fatto mentre parlava Salvini sulle sanzioni alla Russia. Falso: non stava parlando Salvini quando ho fatto quel gesto, a meno che Salvini non faccia il ventriloquo. Quando ho visto la foto mi ha fatto curiosità perché in realtà Salvini era in silenzio. Per carità, abbiamo i nostri battibecchi però montarli ad arte no". Insomma, "ragionevolmente ero in quella posizione mentre stava parlando un altro o semplicemente leggevo degli appunti. In quel momento, quello della foto, in cui avevo le mani ai capelli, stava parlando Letta".