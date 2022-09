Otto e Mezzo, Sattanino vomita odio sulla Meloni: "La fiamma sulla tomba di Mussolini"

07 settembre 2022 a

Mariolina Sattanino ospite di Otto e Mezzo di Lilli Gruber, affonda il colpo sulla Meloni. Anche la giornalista si appiattisce sul coro di sinistra che da settimane bombarda la leader di Fratelli d'Italia con la solita retorica sul "fascismo" e sulla "fiamma" nel simbolo di Fratelli d'Italia. La Sattanino spara: "La Meloni ha un passato fascista". Parole di fuoco che hanno acceso il dibattito in studio. La Sattanino ha rincarato però la dose: "Nel simbolo del suo partito c'è la fiamma che arde sulla tomba di Mussolini". E ancora: "Il pericolo democratico di cui parla Enrico Letta riguarda una deriva populista che potrebbe arrivare con una vittoria del centrodestra alle elezioni".

La Sattanino scorda che la Meloni ha più volte detto in Italia e anche all'estero, recentemente e anche nel passato, che non c'è alcun legame tra lei e il fascismo ma anche tra il suo partito e l'eco del ventennio.

Insomma il ritornello della "Meloni fascista" ormai non convince più nessuno e i sondaggi parlano chiaro: Fratelli d'Italia continua a volare sfondando il muro del 25 per cento, il centrodestra unito è oltre il 45 per cento e il centrosinistra è sotto il 30 per cento. Con buona pace della Sattanino...