Piazzapulita, Federico Rampini: "La Cina? Una pentola a pressione"

Federico Rampini non usa giri di parole e a Piazzapulita, il tak show condotto da Corrado Formigli su La7, analizza la situazione economica globale. La crisi, il caro energia ma anche una inflazione galoppante che sta completamente bruciando il potere d'acquisto delle famiglie.

Una recessione che incombe e l'incertezza sul futuro. Rampini accende i fari sull'Oriente perché a suo dire è lì che bisogna guardare per capire cosa ci aspetta davvero. E la Cina è una componente importante in questo grande scontro con l'Occidente che si basa anche sul commercio delle materie prime.

E così Rampini alza il velo su Pechino mettendoci in guardia da quello che potrebbe succedere. Infatti secondo l'editorialista del Corriere, dalla Cina potrebbe arrivare uno tsunami capace di produrre conseguenze sullo scenario economico mondiale: "La Cina sta assomigliando pericolosamente a una pentola a pressione: un Paese con le frontiere chiuse da due anni e mezzo. L’economia va male. Quello che riescono a salvare del miracolo economico cinese è al prezzo di sacrifici spaventosi". Insomma a quanto pare a Pechino le cose non vanno per il verso giusto. E gli esiti di una crisi economica cinese sono del tutto imprevedibili.