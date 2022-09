Paola Ferrari-choc sulla madre: "Mi pestava, aveva il diavolo negli occhi"

Francesco Fredella 14 settembre 2022 a

La rivelazione di Paola Ferrari è scioccante. La signora del calcio in tv, amatissima da migliaia di italiani, è ospite di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. E su Rai 1 racconta il dramma vissuto quando era bambina. "Venivo picchiata spesso e una volta ha cercato di annegarmi. Io dico sempre che vedevo il diavolo nei suoi occhi. Aveva una violenza innata che non si giustifica con la gelosia. È stato veramente molto profondo", dice parlando della madre.

La storia di Paola Ferrari, che oggi è una donna di grande successo, passa anche attraverso momenti bui perché sua madre soffriva di problemi psichici che l’hanno resa violenta nei confronti di chiunque. Anche nei confronti di Paola. Poi ricorda un grande volto della Rai, che partecipo anche a "Ballando con le stelle", un uomo che manca a tutti in tv: Fabrizio Frizzi: “Arrivò in un momento particolare della sua carriera e si rimise in gioco. Il pubblico deve sapere che molte delle persone che voi vedete in televisione è estremamente diversa nella vita, Fabrizio invece era quello che voi vedevate, un uomo dal cuore meraviglioso. Mi vengono anche i brividi a raccontarli".

Ma quella di Paola Ferrari è un'intervista fiume. “Ho scoperto di avere un fratello quando era già morto”, svela spiazzando tutti. Ha sempre voluto un fratello, che non ha mai conosciuto. È scomparso giovanissimo, ad appena 36 anni.