Stasera Italia, Palombelli sotto-choc: in diretta, riceve questo sms da Salvini

14 settembre 2022 a

a

a

Fuoriprogramma a Stasera Italia. Nella puntata di martedì 13 settembre, Barbara Palombelli ha salutato come di consueto gli ospiti di Rete 4. Qualcosa però l'ha costretta a interrompersi: un messaggio ricevuto da Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto sapere, direttamente sullo smartphone della conduttrice, che "io querelo poco, ma stasera l’avvocato mi ha suggerito di farlo con voi. Mi spiace, non ho mai chiesto né preso soldi dalla Russia, quindi procedo".

"Giuseppe Conte non esiste. Lo considero un...": Giovanni Minoli fa a pezzi il grillino con una frase | Video

La giornalista aveva aperto la trasmissione con la notizia del giorno: il dossier Usa su milioni di finanziamenti russi destinati a partiti di diversi paesi. Ma una volta ricevuto l'sms, la Palombelli ha chiarito di essere "iper garantista" e di avere in studio anche il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo. Poi la conduttrice si è detta disposta a maggiori chiarimenti.

"Soltanto propaganda, in che situazione mi sono trovato": Sallusti, altra bordata contro Giletti

Successivamente però è stata una nota del Carroccio a spiegare che nel mirino c'erano le parole del sindaco del Pd Matteo Ricci, tra gli ospiti di Stasera Italia: "La Lega ha dato mandato ai propri legali di querelare chiunque citi impropriamente il partito e Matteo Salvini come è già accaduto in alcuni contesti televisivi con particolare riferimento al sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci. Non saranno più tollerate falsità e insinuazioni: ora basta". Il dem, infatti, aveva accusato così il segretario leghista: "Da anni la Russia cerca di influenzare le elezioni in Occidente, lo fa attraverso i social network, e in Italia aveva scommesso in particolar modo sul partito di Salvini (…) se hanno preso anche i soldi questo non lo so, lo vedremo (…)".