PiazzaPulita, Giorgia Meloni asfalta Formigli: "No. Perché No"

16 settembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni dichiara guerra a Corrado Formigli. Come è noto la leader di Fratelli d'Italia non vuole andare a PiazzaPulita. Da tempo è in atto uno scontro tra il conduttore e la Meloni. Una settimana fa Formigli ha inscenato una sorta di intrevista alla leader di Fratelli d'Italia senza la presenza della stessa Meloni in studio. Un vero e proprio attacco a Fratelli d'Italia pieno di luoghi comuni come accuse sulla "fiamma" e il solito ritornello con i video su Orban e la presunta vicinanza di Fratelli d'Italia al leader ungherese. Insomma una sorta di "processo" televisivo a cui è stata sottoposta la Meloni pur non essendo in studio.

"Mi vuoi spiegare cosa vuol dire essere donna?": Meloni distrugge Letta, delirio in studio

E ora su Twitter è diventato virale un video brevissimo in cui viene posta una domanda chiara proprio alla Meloni: "Lei verrà a Piazza Pulita?". La risposta è fulminea: "No". Ancora un'altra domanda: "Perché?".

"Il tono, lo sguardo... non sono tranquillo": Severgnini, altro fango sulla Meloni | Video

Risposta ancora più semplice e incisiva: "Perché no". Una frase che in pochi istanti è diventata virale sui social con la Meloni che tiene il punto. A pochi giorni dal voto non ha l'esigenza di apparire in uno studio dove si rischia un altro processo ideologico a senso unico. Formigli molto probabilmente dovrà fare a meno della Meloni nel suo studio, magari si accontenterà di Letta o Conte. Per loro c'è a quanto pare un trattamento diverso...