Unomattina, Timperi: "Solita raccomandata", clamorosa frecciata in diretta a Monica Setta

Frecciatine a Uno Mattina in Famiglia. "Ci siamo, siamo tutti e tre insieme, io sola ho il microfono, loro no, poi ce lo passeremo": così Monica Setta ha dato il benvenuto ai telespettatori di Rai 1 questa mattina. Insieme a lei gli altri due conduttori della trasmissione, ovvero Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi. Proprio quest'ultimo ha risposto ironicamente alla collega, dicendole: "La solita raccomandata".

Le parole del conduttore non sono passate inosservate e anzi sono diventate virali sui social. La replica della Setta è stata immediata: "Si, da Tiberio Timperi raccomandata". Poi ha proseguito come se nulla fosse. Adesso, però, i telespettatori si chiedono se si sia trattato solo di un siparietto o se davvero i due si siano lanciati delle stoccate a vicenda in diretta.

Il video della scena, ripreso e pubblicato su Twitter da Giuseppe Candela, ha ricevuto parecchi commenti. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Ma quanto fa male alla tv un rapporto e una conduzione di questo tipo?". Qualcun altro invece: "Hanno ripreso con tanta serenità". E ancora: "Mancava questo clima di serenità". Secondo i più, insomma, la tensione tra i due sarebbe piuttosto evidente. Solo scena o c'è un fondo di verità? Non si sa, ma magari i due interverranno presto per chiarire il loro rapporto.