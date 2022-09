Non è l'Arena, Giletti piomba su Totti e Blasi: girano voci esplosive

17 settembre 2022 a

a

a

Si scaldano i motori. Come ogni domenica torna Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti in prima serata su La7. E così, alla vigilia, filtrano le anticipazioni sulla puntata di domani, domenica 18 settembre, secondo appuntamento di questa nuova stagione in diretta dalle 21.15.

Al centro della puntata non può che esserci la politica: al voto per le politiche manca una sola settimana. Dunque la cronaca ma anche ampio spazio, con ospiti ed esperti, ad alcuni argomenti che hanno catturato in questi ultimi giorni l’attenzione dell’opinione pubblica.

"Approccio teutonico", la soffiata su Ilary Blasi: perché Totti deve tremare

Massimo Giletti, rivela la redazione, approfondirà il tema della campagna elettorale declinando la politica al femminile con la presenza di tre donne che hanno idee politiche molto distanti tra loro: Daniela Santanchè, Maria Elena Boschi ed Elisabetta Piccolotti. Insomma, le scintille sono assicurate.

Poi la Regina Elisabetta, con tutte le notizie legate a una delle vicende più seguite, probabilmente, del secolo: i funerali sono previsti per lunedì 19 settembre, quando nel centro della capitale inglese saranno attesi centinaia tra capi di Stato, Presidente e Reali.

Infine, Non è l'Arena e Giletti piomberanno (ancora) sul caso Ilary Blasi-Francesco Totti, cercando di comprendere cosa ci sia dietro la crisi che ha disintegrato una coppia storica. E chissà se Fabrizio Corona, che ha un solido legame con Giletti, regalerà qualche "scoop" alla trasmissione, lui che da giorni è in guerra contro la ormai ex coppia. Infine a Non è l'Arena spazio alla cronaca con l’immensa tragedia improvvisa che ha colpito le Marche, l'alluvione che ha devastato la regione.