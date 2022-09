In Onda, Meloni sbotta con l'inviata: "A Letta questo non lo chiedete?"

17 settembre 2022 a

L’inviata di In Onda a Bari ha fatto irritare non poco Giorgia Meloni, che stavolta ha perso la pazienza dinanzi alle solite domande sull’Ungheria e su Viktor Orban. La trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio ha insistito molto su questo tema, partendo dalla conferenza di Mario Draghi dell’altro giorno.

“Ho sempre detto quello che penso sulla collocazione dell’Italia - ha risposto la Meloni all’inviata di In Onda - credo che stia a testa alta e saldamente nell’Europa e nell’alleanza atlantica. Mi pare di averlo ampiamente dimostrato. Tra l’altro siamo in una fase molto particolare, mentre siamo in un conflitto internazionale con la Russia bisogna fare attenzione a non dividere il nostro fronte, anche nell’atteggiamento che si è avuto sull’Ungheria. Mi fate parlare tutto il giorno dell’Ungheria quando qua la gente non sa come pagare le bollette. Sono tre giorni che parlo dell’Ungheria - ha chiosato la Meloni - a Letta però non andate a chiedere dell’Ungheria”.

“La Meloni ha ragione quando dice che questa questione all’elettore medio interessa ben poco - è stato l’intervento di Peter Gomez - però è importante perché la Meloni si propone di riformare la nostra Costituzione e in una Repubblica come quella di Orban tutta una serie di contrappesi è venuta meno. La visione di fondo è importante sul piano sostanziale”.