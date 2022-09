Domenica In, il report che spaventa Mara Venier: questo lunedì mattina...

19 settembre 2022 a

a

a

Amici e Domenica In hanno registrato degli ottimi ascolti ieri, domenica 18 settembre. Le due trasmissioni hanno tenuto incollate al televisore milioni di persone. Tuttavia, a vincere la "sfida" degli ascolti - stando ai dati pubblicati da Davide Maggio - sarebbe stato il programma di Maria De Filippi. Su Canale 5 l’anno scolastico di Amici 22 è stato inaugurato con diversi volti vip, come Can Yaman e Alessia Marcuzzi, che hanno consegnato le maglie agli allievi. Così ha iniziato a prendere forma la nuova classe di Amici.

"Avete visto gli occhi?": Loretta Goggi, un dubbio inquietante | Guarda

Mara Venier, invece, ha dedicato grande spazio alla regina Elisabetta all'inizio della puntata. Poi ci sono state le interviste e infine si è parlato pure del tanto chiacchierato divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tra gli ospiti anche il direttore di Dagospia Roberto d’Agostino.

Corna? "Cosa ho risposto a mia moglie": clamoroso Vittorio Feltri

Per quanto riguarda gli ascolti, la puntata di Domenica In in onda il 18 settembre è stata vista da 1 milione e 930mila persone, con il 14.9% di share, nella prima parte della puntata. Mentre la seconda parte è stata seguita da 1 milione e 854mila telespettatori, con uno share pari al 16.8%. Infine i saluti sono stati visti da 1 milione e 664mila persone (16.9%). Per la prima puntata di Amici 22, invece, è stata registrata una media di 2 milioni e 866 mila spettatori col 24,13% di share. Un debutto da incorniciare.