Verissimo, Cesara Bonamici sconvolta: "Tutto finito". E scoppia in lacrime

Una copertura totale, quella offerta da Canale 5 ai funerali della Regina Elisabetta. Uno speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Cesara Buonamici e con la presenza di Francesco Rutelli. Una diretta che è anche finita nel mirino di alcune critiche, spesso ingenerose. Una diretta che ha coinvolto, emozionato, con cui è stato reso il giusto tributo a una figura, quella della sovrana scomparsa, che è legata a doppio filo con la storia. Quella con la S maiuscola.

E l'emozione ha colpito anche l'insospettabile Cesara Buonamici, popolarissimo mezzobusto del Tg5, che commentava in presa diretta le immagini che arrivavano da Londra. Infatti, sul finire della puntata, non ha retto l'emozione e non ha potuto trattenere le lacrime osservando l'ultimo viaggio della Regina Elisabetta.

La Bonamici, addirittura, faticava a parlare, la voce era rotta dall'emozione. "È la fine... L'ultimo viaggio... È la fine di un Regno lunghissimo... Lei è stata una donna che ha attraversato di tutto e di più", ha commentato con trasporto. Ricordando il fatto che Elisabetta nel corso della sua vita ha incontrato 14 presidenti degli Stati Uniti, ha aggiunto: "Ha visto e conosciuto tutti. È stata l'esempio del servizio. È riuscita a unire il popolo". E ancora, la Buonamici ha sottolineato come "di lei i cittadini custodiranno un ricordo forte... Cercheranno di imitarla il più possibile", ha concluso mentre Silvia Toffanin conveniva su quelle parole.