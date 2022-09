Verissimo, "sta per arrivare": gaffe Toffanin sui funerali, interviene la Buonamici. Gelo

19 settembre 2022 a

Anche la tv si ferma di fronte ai funerali della Regina Elisabetta. Le reti hanno cambiato il palinsesto, con Canale 5 che ha schierato Silvia Toffanin. È lei a raccontare durante un'edizione speciale di Verissimo gli ultimi saluti alla Sovrana. Ma la conduttrice non è sola: al suo fianco Cesara Buonamici e Francesco Rutelli. Una scelta, quella di invitare l'ex sindaco di Roma, non del tutto compresa dagli utenti del web.

Questi ultimi non si sono risparmiati neppure sulla conduzione. In primis c’è chi si domanda a cosa sia dovuta la presenza di Rutelli. Il pubblico si aspettava esperti dei reali. Ma non è tutto, perché le gaffe della Toffanin non sono passate inosservate. Confondendosi, la conduttrice ha detto che stava per arrivare Tony Blair, ma è stata corretta dalla Buonamici che ha subito spiegato che era già seduto. Poi ha detto che Harry e William erano in macchina insieme al re Carlo, invece Harry era su un'auto diversa.

Da qui alcune critiche: "Spiace dirlo ma Verissimo e la Toffanin non sono adatti a questo evento", "Solo io noto una certa incapacità di gestire questa diretta da parte della Toffanin? Per fortuna c'è Cesara Buonamici che con la sua esperienza e professionalità si prende i suoi spazi commentando intelligentemente il funerale della Regina". Non sono infatti mancati i complimenti alla giornalista, che invece si sarebbe mossa agevolmente tra gli ostacoli della diretta. In ogni caso non tutti concordano nel dire che la Toffanin è a disagio. "Sto amando il modo in cui sta raccontando questo momento", commenta una telespettatrice.