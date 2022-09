Verissimo, "voglio limonare con Pier Silvio Berlusconi": choc su Canale 5

18 settembre 2022 a

Anche Verissimo di Silvia Toffanin è ripartito. Il primo appuntamento ieri, sabato 17 settembre, in onda rigorosamente su Canale 5. E tra le prime ospiti ecco la vulcanica Victoria Cabello, fresca di debutto su Tv8 con il programma Celebrity Chef.

La Cabello, vincitrice di Pechino Express 2022, la trasmissione Rai, ha ripercorso la sua carriera, snocciolando aneddoti curiosi. Per esempio... sui suoi piedi. "Mi era venuto un fungo" poco prima dell'intervista, ha spiegato. E la Toffanin: "Ti prego, non dirlo, che poi cambiamo canale!". Ma niente, Victoria tira dritto: "La mia truccatrice mi aveva messo l’Attak, è un miracolo che io abbia ancora l’alluce".

"Voglio limonare con Pier Silvio": in diretta su Canale 5... choc a Mediaset

Ma una battuta ha fatto più scalpore delle altre. Già, perché era una battuta niente meno che su Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset e soprattutto compagno della Toffanin. "Senti, Silvia, io ti devo confessare una cosa particolare. Te la devo proprio confessare - ha premesso la Cabello -. Tra le tante cose che guardavo quando ero più piccola c’era ovviamente Drive In. Bene, io ero pazza davvero di Pier Silvio. Dov'è adesso Pier Silvio? Allora?! Ho limonato chiunque e l’unico che non ho limonato è lui. Non si può toccare? Nemmeno una gag? Secondo me la Toffanin adesso mi aspetta qui fuori per farmela pagare", ha concluso.

Da par suo, Silvia Toffanin, con un pizzico di imbarazzo ha replicato: "No, adesso Pier Silvio è a casa o al lavoro! No lui non lo puoi limonare, lascialo stare. Nemmeno una gag, al massimo con la mano davanti!". Cala il sipario.