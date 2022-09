Tu si que vales, "davanti a tutta l'Italia": scoppia il caos in studio

Francesco Fredella 20 settembre 2022 a

Tutti contro Teo Mammuccari, che a Tu si que vales fa uno scivolone. "Mi hai fatto fare una figura di m… davanti a tutta Italia”, dice nel corso prima puntata di Tu si que vales 2022. Il comico e conduttore si rivolge a Rudy Zerbi. Lo picchiano, in modo scherzoso, tutti. Persino Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Ma esattamente cosa è accaduto?

In studio arriva Manuel Battaglia, che viene soprannominato Roccia. “Sono un agricoltore, ma nella vita sono molto forte”, dice. Nella prova, l'uomo con le braccia legale riesce a trattenere una moto che accelera. Una grande prova di forza e dopo l'esibizione arrivano Rudy Zerbi e Mammucari, che si sfidano a braccio di ferro. Proprio il comico romano è convinto di vincere la sfida. E dice: “Lo distruggo”. Zerbi è pronto, si mette in posizione, ma Teo lo ridicolizza solo perché è mancino. “Sei mancino, sei roscio, ce le hai tutte”, dice ancora. “Vaffanc….”, urla Teo. In pratica, senza giri di parole, vince e convince. Mette ko il comico romano, che sembra ancora incredulo.

“Se facciamo le flessioni vinco io, braccio di ferro non c’entra niente con la forza. Facciamo le flessioni, guarda che figura di me…a mi hai fatto fare davanti a tutta Italia. Alessio Sakara, vero che braccio di ferro non c’entra con la forza? Tu sei un campione e hai perso con Roccia”, tuona Teo. Interviene anche Belen: “Tu non sei professionale se ora non ti vesti da donna, lo hai promesso”. Scoppia un caso: tutti contro Teo, che adesso nel corso della prossima puntata, a mo' di pegno, potrebbe presentarsi in studio vestito da donna.