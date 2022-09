Tu si que vales, orrore su Canale 5: si lancia sul cactus, come si riduce. Urla-De Filippi

Francesco Fredella 18 settembre 2022 a

a

a

Imprevisto e sconcerto in diretta. Sanguina un concorrente a Tu si Que vales su Canale 5, che torna con tante novità nella prima puntata della nuova stagione, quella di ieri sera, sabato 17 settembre.

L’esibizione e l’incidente lasciano Maria De Filippi senza fiato: il concorrente in questione è il palermitano Giuseppe Ventimiglia che esordisce davanti ai quattro giudici ignari (Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Maria De Filippi), ma c’è anche Sabrina Ferilli. "È una prova molto molto pericolosa, quindi invito a casa a non farla", spiega l’attrice romana. In cosa consiste la prova? Presto detto: nel lanciarsi da una scala su un enorme cactus. Discreta idiozia, insomma.

E insomma il concorrente sconvolge tutti. "Basta, sanguini", dicono o giudici. La De Filippi teme per la sua salute, ma lui - spavaldo e masochista - va avanti. "Guarda che sanguini, tu sei matto. Ho visto che ti sei ferito sei pieno di spine", tuona la De Filippi. E a sorpresa dice: "Quindi è colpa nostra?". I giudici dicono sì, lui "vales". E Gerry Scotti, che è tornato in onda con Caduta Libera, elogia il suo coraggio. "Questa sera vedremo moltissime esibizioni ma domani in tutti i bar parleranno di te", dice alla fine dell’esibizione.

Tu si que vales, prodotto dalla Fascino, è un appuntamento fisso del sabato sera. Apre la stagione televisiva che tra qualche mese proseguirà con C’è posta per te e poi con Amici Serale. Tutti gioiellini televisivi prodotti dalla De Filippi, campionessa assoluta di ascolti.