Domenica In, esplode l'ira della Blasi: "Sms erotici? Ecco la verità"

Adesso parla Ilary Blasi, forse stanca di tutte le accuse ricevute. E vuota il sacco. In corso c'è una vera e propria battaglia legale contro Totti (che ha schierato l'artiglieria pesante con l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace), che nelle scorse settimane ha parlato in un'intervista fiume a Il Corriere della sera. A Domenica in Roberto D'Agostino ha parlato di presunti tradimenti della Blasi e delle prove che Totti avrebbe in mano: messaggi erotici su WhatsApp che hanno aperto la crisi matrimoniale. Poi ci sarebbero le immagini dei Rolex che, sempre secondo D'Agostino, sarebbero stati portati via.

“Secondo quanto ho raccolto, Francesco ha delle prove schiaccianti. Nella famosa storia dei Rolex, Francesco ha ottenuto dalla banca le immagini di videosorveglianza che inchioda Ilary e suo padre alla cassetta di sicurezza. Ma non è finita qui. Quando parla dell’uomo misterioso, completamente diverso da lui, racconta di aver visto delle chat erotiche tra la sua ex moglie e il misterioso uomo. Francesco ha gli screenshot di quelle chat”, dice D'ago a Domenica In. E arriva la replica secca di Alessandro Simeone, legale della Blasi, che a Fanpage racconta: “La notizia riportata è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi”.

Intanto, ci sarebbe, sempre secondo rumors, un investigatore privato assoldato da Ilary Blasi. Si tratterebbe di Ezio Denti, che non ha smentito l'indiscrezione chiedendo assoluto rispetto della privacy. Tutto s'ingigantisce.