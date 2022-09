Fuori dal Coro, Mario Giordano distrugge Enrico Letta: "Come essere donna"

21 settembre 2022 a

"C'è l'emergenza bollette ma la politica litiga su Peppa Pig": Mario Giordano su tutte le furie a Fuori dal Coro su Rete 4. Il conduttore non si spiega come mai in campagna elettorale si discuta solo di temi che sembrano essere molto lontani dalla realtà: "Siamo impegnati a parlare del fatto se sia giusto o no che la fiamma tricolore sia nel simbolo di un partito, poi Peppa Pig, è fondamentale sapere cosa fa Peppa Pig. Mica si parla del debito pubblico record, storico. No, bisogna parlare di Peppa Pig, delle cose futili o inesistenti".

"Le cose esistenti sono dimenticate", ha continuato il giornalista. Che ha fatto riferimento a un dato pubblicato da Confindustria: "E' uscito nei giorni scorsi: 582mila posti sono a rischio per colpa di bollette e caro energia. Questo significa che ci sono quasi 600mila persone che rischiano di trovarsi in mezzo alla strada. Ebbene, credete che si sia parlato di questo nelle ultime ore della campagna elettorale? No".

Giordano si arrabbia ancora di più quando dice che "il dibattito era su altri temi appassionanti, come il messaggio di Letta alla Meloni, messaggio in cui lui spiega a lei come bisogna essere donna". Il riferimento è alle parole pronunciate dal segretario dem in un'intervista a Grazia: "Lo dico a Giorgia Meloni: non basta essere donna per fare politiche per le donne. Contano le proposte e i fatti concreti che si mettono in campo. Per le donne la parola chiave è libertà". Dichiarazioni a cui la presidente di FdI ha risposto a stretto giro: "Enrico, ma veramente dopo che hai tentato di spiegarmi come devo fare la destra ora vuoi tentare di spiegarmi cosa significhi essere una donna? Ma ce l'hai un senso del ridicolo?".