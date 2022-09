Ore 14, sfuriata di Infante con Diaco: "Iniziamo 7 minuti in ritardo"

22 settembre 2022 a

Volano stracci su Rai 2. Ore 14, programma di Milo Infante è iniziato con il botto. La trasmissione è stata costretta ad andare in onda con qualche minuto di ritardo a causa dell'irruzione di Pierluigi Diaco. Il conduttore ha preso spazio per citare le anticipazioni della puntata di BellaMa’. Una decisione non piaciuta al collega, che doveva andare in onda prima e non dopo.

Da qui la frecciata: "Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14, che oggi comincia alle 14.07, quindi dovremmo cambiare probabilmente titolo al programma". Frasi non dette con ironia. Sia il tono che il voto mostrava un Infante alquanto infastidito. Non è infatti la prima volta che il conduttore è costretto a iniziare più tardi a causa di Diaco che sfora, facendo slittare - seppur di poco - il collega. Oggi, però, i minuti di ritardo sono stati ben 7 e il conduttore non è rimasto in silenzio.

Lo spazio concesso a Diaco sembra essere un tentativo di far risalire gli ascolti. Eppure il debutto di lunedì 12 settembre ha registrato 353.000 spettatori con il 4,37 per cento di share, e i dati si sono quasi dimezzati andando avanti, arrivando fino al 2,6. Che sia questo il motivo dietro alla presenza dei promo? Chissà...