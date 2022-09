Porta a Porta, Bruno Vespa "incenerisce" Mentana: lo spoglio su Rai 1...

26 settembre 2022 a

Il giorno dopo le elezioni che hanno consegnato l’Italia a Giorgia Meloni, è tempo di primi bilanci anche per gli speciali televisivi dedicati al voto. In seconda serata la vittoria in termini di ascolti è stata conquistata da Bruno Vespa, che su Rai1 con Porta a Porta ha informato 1.888.000 spettatori pari a uno share del 18.7%. Secondo posto per Enrico Mentana, che però su La7 non è affatto arrivato lontano dal risultato di Vespa.

Inoltre va considerato il fatto che la maratona di Mentana dura quasi 24 ore: è iniziata alle 22 di domenica e terminerà alle 20 di lunedì, quando lascerà spazio al Tg. Lo speciale di La7 ha catturato 1.417.000 spettatori per uno share del 12,3%. Male, invece, lo speciale del Tg3, che evidentemente ha sofferto parecchio la concorrenza in casa di Vespa sulla prima rete: la trasmissione condotta da Tatiana Lisanti e con Marco Damilano e Lucia Annunziata si è fermata a 500mila spettatori (4,95%) ed è stata battuta anche da Quarta Repubblica.

Nicola Porro ha infatti ottenuto un buon risultato su Rete4, portando a casa 945mila spettatori per uno share pari al 7,55%. La speciale di Mediaset ha tratto vantaggio anche dal buon traino garantito da Veronica Gentili, che con Controcorrente ha conquistato 1,235 milioni di spettatori pari al 6,25%.