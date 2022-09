Maratona, Mentana fa calare il gelo: "Quei parassiti nel mio studio"

27 settembre 2022 a

Dopo ore infinite di diretta, anche Enrico Mentana perde colpi. Il direttore del Tg di La7 è stato protagonista di un vero e proprio tour de force: sempre presente per quasi 24 ore con la sua Maratona Mentana in occasione delle elezioni politiche 2022. Certo, per il giornalista non è una novità, ma la stanchezza a un certo punto si è fatta sentire. Quasi in chiusura Mentana è incappato in uno "scivolone".

Infatti, durante l’ultimo collegamento dell’Istituto di ricerca Swg con lo studio di La7, l'analista ha salutato il direttore con un fuoriprogramma: "Ci fermiamo qui direttore, ma ci rivedremo presto, l’aspettiamo alla Barcolana". Una proposta che ha spiazzato il conduttore che invece di accettare o declinare l'invito ha messo in imbarazzo gli ospiti: "Sa… qua ci sono dei parassiti che vorrebbero venire…".

In sostanza - certo con ironia - Mentana ha definito gli ospiti fissi del suo appuntamento, come Alessandro De Angelis, "parassiti". Questo perché, appunto, sempre presenti nel suo studio, impossibile rimuoverli. Battuta che certo ha lasciato di stucco gli ospiti. Tanto che Mentana ha tentato di raddrizzare il tiro: "Va beh… forse ci vediamo alla Barcolana, tra due settimane vado lì… anzi sono già su un’imbarcazione", ha concluso in riferimento alla storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste.