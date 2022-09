Maratona Mentana, "correlazione?": come provocano La Russa in diretta

26 settembre 2022 a

Durante il collegamento con lo speciale del TgLa7 condotto da Enrico Mentana, Ignazio La Russa non ha gradito un intervento di Agnese Pini. Quest’ultima ha parlato di “risultato storico” di Fratelli d’Italia, che “affonda le sue radici nel Msi” e che “chiude un cerchio” risultando primo partito anche a Sant’Anna di Stazzema, luogo di una strage nazifascista.

“Capisco questo accostamento - ha replicato La Russa - è storico, ma non ha alcuna attinenza. Io credo che oggi non ci sia più correlazione, grazie - ha chiosato un po’ stizzito - per questa domanda”. Successivamente l’esponente di Fdi ha rivelato un retroscena su Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Nazionale: “Ha votato per noi, si è congratulato con me e ha chiamato anche Giorgia Meloni. È stato un bel gesto da parte sua. Certamente Fini, nella sua prima fase, è da considerare uno dei padri della destra italiana”.

Per quanto concerne invece la formazione del nuovo governo di centrodestra, La Russa ha fatto il punto della situazione: “Di nomi non ne abbiamo mai parlato, posso parlare dei criteri. Si può vedere anche tra chi abbiamo invitato alla nostra Conferenza programmatica di Milano. Abbiamo invitato persone compatibili, che su valori e progetti possono aiutare. Per noi non è importante che abbiano la tessera del partito, bisogna scegliere le migliori energie ma compatibili con il programma e il progetto”.