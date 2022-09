Mentana, sconcerto alla Maratona: "Essendo recluso da ieri...", cosa scopre in diretta

26 settembre 2022 a

Maratona Mentana. Infinita. Un Enrico Mentana che sfida i limiti umani. Il tutto in diretta su La7 per coprire le elezioni politiche 2022, per raccontare il trionfo di Giorgia Meloni, FdI e del centrodestra. Il direttore del TgLa7 ha iniziato nella serata di domenica 25 settembre alle 22, un'ora prima dello spoglio. E non si è mai fermato.

Mentre scriviamo questo articolo sono da poco passate le 17. E Mentana è ancora lì, inarrestabile, inappuntabile, stoico. In video, in diretta. E neppure sembra subire le lunghe ore di veglia: semplicemente mostruoso. E pensate che la Maratona Mentana è destinata a durare ancora parecchio: fino al TgLa7 delle 20, che condurrà. Insomma, il meritato riposo solo dopo le 20.30, abbondanti, prima di dare la linea a Lilli Gruber per Otto e Mezzo.

Chiuso in uno studio. A questo punto da 19 ore abbondanti. E così, Mitraglietta, non ha idea di cosa possa accadere fuori da quelle quattro mura. E lo conferma, candidamente, in diretta. Ad un certo punto, infatti, se ne esce così: "Dai nostri ospiti ho scoperto, pensate, che qui a Roma piove. Essendo io recluso da ieri sera ero ignaro di questo particolare". E via, la Maratona Mentana continua...