Fuori dal Coro, Paragone-veleno sulla Meloni: "Il Paese a trazione finanziaria"

Gianluigi Paragone, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 27 settembre, usa parole al veleno per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che ora dovrà formare il governo. "Venivo sempre accusato di essere il partito del no, ma c'è un no che ha scavalcato tutti i partiti del no ed è il non voto, un partito che di fatto si è già arreso", osserva il leader di Italexit. "Ora quello che succederà adesso dipende tutto da Giorgia Meloni. Ha avuto un risultato importante ora deve dimostrare di sapere ascoltare il Paese reale più che il Paese a trazione finanziaria", attacca Paragone.

Il leader di Italexit è ormai fuori dal Parlamento visto che il suo partito non ha raggiunto il quorum del 3 per cento alle elezioni politiche del 25 settembre. "La nostra scommessa era di superare la soglia di sbarramento e speravamo in un'affluenza decisamente superiore", afferma Paragone in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Non credo che alla fine sia un bene per la democrazia un'affluenza così bassa perché sono sicuro che c'è un Paese che ha già capito come andranno a finire le cose nell'economia reale, è preoccupato e non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al voto".