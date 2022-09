Otto e Mezzo, Lilli Gruber sconvolge il suo pubblico: in studio vestita così. E sul volto...

30 settembre 2022 a

Qui Otto e Mezzo, il regno rosso-spinto di Lilli Gruber, la puntata è quella andata in onda su La7 nella serata di giovedì 29 settembre. Ospite unico in studio Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna del Pd e dato tra i grandi favoriti in vista del prossimo congresso: sarà lui a prendere l'eredità - disastrosa - di Enrico Letta? Possibile, probabile.

Ovviamente, nel salottino radical-chic della Gruber, anche Bonaccini si esercita nello sport nazionale de La7: dar contro Giorgia Meloni. E così eccolo pontificare: "Preoccupano alcune parole della Meloni sui diritti acquisiti... Io non vorrei diventare come l'Ungheria di Viktor Orban. Presidenzialismo? Non bisogna aver paura di discutere di nessuna proposta, ma starei attento a mettere in discussione una delle istituzioni che ha funzionato di più come la Presidenza della Repubblica", rimarca.

Dischi rotti, insomma. Eppure, una novità c'è, in questa puntata di Otto e Mezzo. Ovvero il look di Lilli Gruber, che sfoggia una giacca bianca e nere dall'effetto psichedelico, curiosa ed elegante soluzione stilistica, un poco inconsueta per lei. Ma, soprattutto, un paio di occhialini con cui il suo pubblico non ha particolare confidenza. Una Lilli Gruber, insomma, sorprendente.