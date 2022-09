Otto e Mezzo, Specchia sulla Meloni: "Chi è il suo santo protettore"

28 settembre 2022 a

Mario Draghi "il santo protettore di Giorgia Meloni". Lo afferma Francesco Specchia, ospite di Otto e Mezzo su La7. Inserendosi nel dibattito, la firma di Libero elenca le carte vincenti della leader di Fratelli d'Italia e tra queste, la prima, è proprio il rapporto con l'ex numero uno della Bce. Un dettaglio non da poco per Specchia, soprattutto in Europa.

"Nessuno sa come governerà, - spiega alle telecamere di Lilli Gruber nella puntata di mercoledì 28 settembre -, ma sicuramente ha scosso gli elettori: ha superato il sovranismo e scardinato il potere in Europa, Poi io queste difficoltà con Salvini non le vedo. La carta vincente è sicuramente il rapporto con Draghi, è lui il suo santo protettore".

Non la pensa alla stessa maniera Massimo Cacciari. Intervenuto prima di Specchia, il filosofo ha elogiato la leader di FdI, convinto comunque che per lei non mancheranno grane. Tra i problemi da affrontare quello di avere una coalizione debole: "Si poggia su due partiti, uno, la Lega che è in fermento. L'altro, Forza Italia, che gira tutto intorno a Silvio Berlusconi, il cui futuro non può essere così lungo". In ogni caso per tutti gli ospiti in studio una cosa è certa: la Meloni è stata abile nel guadagnare consensi.