Striscia la Notizia, Blasi-Totti? L'audio rubato a Flavia Vento: corna, si mette malissimo

Al primo posto della rubrica Spetteguless di Striscia la Notizia si torna a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. "Un amore finito su tutte le copertine e soprattutto sotto le copertine di lana", dice uno dei conduttori del tg satirico, Alessandro Siani, riferendosi a un vecchio video ironico in cui la coppia dorme sotto le coperte. "Pigiamone, calzini di lana, accappatoio, prima che la spoglio ci metto tre ore": nel corso del servizio compare anche questa vecchia intervista di Totti a Le Iene.

Poi si passa a un servizio di Striscia del 16 maggio 2005. Un servizio nel quale Valerio Staffelli consegna il tapiro d'oro a Flavia Vento dopo le voci di una presunta storia con Totti: "Smentisco tutto - dice lei - mi dispiace per Francesco e Ilary, non parliamo di questa storia". "Ma a microfoni spenti la Vento spiffera tutto", racconta Siani nel servizio. "Valerio, è vero, hai capito sì?", dice la showgirl pensando di non essere ripresa. E l'inviato di Striscia risponde: "Ma tu sei pazza?", "Come sono pazza?". "È sorprendente, cioè...". "Ma è la verità", insiste lei. "Tu mi stai dicendo che è vero quello che è successo?", chiede di nuovo Staffelli. "Certo, ti pare che io mi invento tutto? Che so' matta?", continua la Vento.

Al rientro in studio - era sempre il 2005 - la Vento dice: "Non credo che una persona si possa inventare una cosa del genere, poi chi vuole capire capisca, sono una ragazza seria che non si lascia usare dagli uomini, gli uomini devono imparare a usare il cervello, viva le donne". "Si sa, chi semina Flavia Vento raccoglie tempesta", chiosa ironicamente Siani.