Striscia la Notizia, "14 pannoloni sgommati": sconcerto e disgusto

È tornata Striscia la Notizia e con lei anche Cristiano Militello con le sue rubriche. E Striscia il Cartellone è stata proposta nella puntata del tiggi satirico trasmessa su Canale 5 nella serata di giovedì 29 settembre, dietro al bancone l'inedita coppia composta da Alessandro Siani e Luca Argentero.

Ma si diceva, Militello. Ecco la consueta carrellata di striscioni, scritte e assurdità assortite. Si parte da uno strano annuncio. "In vendita al supermerket 14 pannoloni sgommati". E ci si chiede: in che senso?

Poi l'ortolano "Freddy Verdury", che fa il verso a Freddy Mercury, l'indimenticato e indimenticabile frontman dei Queen.

Poi ecco che Militello commenta: "Il caro pizza denunciato da Flavio Briatore genera emuli". Perché mai? Presto detto: un verdurario espone prezzi-choc. "Io sto con Briatore", recita il cartello. E dunque broccoli a 10 euro al kg, peperoni a 15 euro, ciliegie a 65 e l'anguria a 80 euro l'una.

E ancora: "Il parcheggio e l'accesso per la spiaggia libera sono a pagamento".

Dunque c'è chi si chiede con una scritta sul muro: "Perché si chiama stagione dei turisti se non possiamo sparargli?". E via discorrendo in una lunga serie di cartelli davvero improbabili.