Striscia la Notizia, lo scandalo della carta d'identità: prima delle elezioni...

I tempi per ottenere la carta d'identità sono dei più lunghi a Palermo, eccetto per uno specifico caso. A denunciare quanto sta accadendo nel comune siciliano è Striscia la Notizia. Nella puntata di giovedì 29 settembre su Canale 5 è Stefania Petyx a parlare dell'accaduto. "Nonostante i 118 milioni di euro spesi per pagare i circa 5mila dipendenti, la situazione sembra irrecuperabile", esordisce. L'inviata di Antonio Ricci ha provato a fare un test. Potendo rinnovare la carta d'identità solo con appuntamento online sul sito del Comune, la Petyx ha seguito la prassi.

Risultato? Chiedendo a maggio 2021, il primo posto disponibile era per dicembre. Stesso discorso per maggio 2022, quando il primo appuntamento era per agosto. E anche a settembre non è andata meglio ottenendo come prima data disponibile almeno due mesi dopo. Insomma, i tempi sono lunghissimi, "ma saremo solo noi gli sfortunati?" si chiede l'inviata. Risposta? Quasi.

A Milano sono sei giorni, a Bari circa un mese e a Roma dai 15 giorni ai 2/3 mesi. Ma non è tutto, perché la Petyx ha scoperto un'eccezione: "L'unico momento con il turbo è quello delle elezioni", quando dal 20 al 25 settembre non c'è stato bisogno neppure dell'appuntamento,