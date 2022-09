Striscia la Notizia, "avete visto il seno di Ilary Blasi?": roba da censura

29 settembre 2022 a

In queste ultime settimane si parla tanto di Ilary Blasi e della sua separazione da Francesco Totti, avvenuta dopo vent'anni di relazione. Ma in questo lungo lasso di tempo sono tanti i momenti salienti che secondo Striscia la notizia vale la pena ricordare, tra carriera, gag col Pupone e gaffe.

In una di queste, mandate in onda ieri sera 28 settembre dal tg satirico di Canale 5, ci sono una serie di scoregge nel dietro le quinte a Le Iene e una papera davvero esilarante: "Questa volta vi faccio entrare dentro la patata..." durante la conduzione di una puntata de L'isola dei famosi. E poi ancora: "Si sfideranno in una serie di sfide alla pelata..." (anziché pelota).

Qui il servizio di Striscia la notizia su Ilary Blasi

Infine lo scanner-test di Striscia la notizia per rilevare eventuali ritocchini ha voluto fare un confronto tra ieri e oggi e il risultato è che Ilary Blasi si sarebbe rifatta la bocca e il seno e forse si è tolta anche le borse e le occhiaie sotto gli occhi e si è ritoccata leggermente il naso. Lei stessa ammette candidamente in una intervista a Francesca Fagnani che la chirurgia estetica la segue...