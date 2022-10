Ilary Blasi, "il nuovo uomo". Striscia esclusivo: "Come si consola dopo Totti"

01 ottobre 2022 a

Un nuovo amore per Ilary Blasi dopo le amarezze per la separazione da Francesco Totti. E' Striscia la notizia a trasmettere il "servizio esclusivo", con la regina di Mediaset che concede un accorato sfogo ai telespettatori del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci.

Ovviamente non è la vera Blasi ma un suo "deepfake": il prodigio tecnologico che mette insieme il volto, vero, di Ilary, la voce di una imitatrice e un labiale manipolato graficamente. Il risultato è clamoroso. "Come si dice? Facendo le corna tutto bene? Ma de che, ma quando mai, qua facendo le corna è successo un macello...", esordisce la Blasi-bis.





"Il nuovo uomo di Ilary Blasi": guarda il video di Striscia la notizia



Quindi il colpo di scena. "Sono qui per presentarvi il nuovo ometto di casa. Eccolo qua, se chiama Patacca", annuncia mostrando alle telecamere un barboncino bianco. "E' un incrocio, un misto tra un Cartier e un Patek Philippe - ostenta con tono un po' burino, piazzandogli un orologo d'oro in testa -, guardate qua che physique du Rolex". "E poi andate a dì in giro che so 'na caciottara. 'Na caciottara io? So 'na signora e rispondo sempre con un gesto signorile". Già, quello dell'ombrello dedicato a "quel morto de fame der Pupone".