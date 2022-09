Ilary Blasi, "quanti soldi voleva da Totti al mese": ora si capisce tutto

30 settembre 2022 a

Continuano a circolare indiscrezioni sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare che alla fine i due non siano riusciti a trovare un accordo sul divorzio. Motivo per il quale è probabile che finiranno in tribunale. Un'intesa non si sarebbe trovata perché la conduttrice tv, come riportato dal Corriere della Sera, avrebbe chiesto 20mila euro mensili per sé e 17.500 euro per i tre figli, circa 5800 euro ciascuno. Ma l'ex capitano della Roma avrebbe rifiutato. Si tratta ovviamente di indiscrezioni. Nulla di ufficiale che sia stato detto dai diretti interessati.

Anzi, Totti avrebbe fatto una controproposta: "Zero euro per la Blasi e 7mila al mese per i figli". Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe, come è chiaro, di due posizioni molto diverse. Pare che nei giorni scorsi, inoltre, i legali della showgirl abbiano già provveduto a depositare una denuncia nei confronti di Alex Nuccetelli e a smentire l’esistenza di messaggi hot della presentatrice indirizzati a un presunto amante e scoperti dall’ex capitano.

Sempre secondo indiscrezioni, la Blasi avrebbe incaricato i suoi legali di recuperare la sua collezione di borse. Collezione che Totti avrebbe nascosto, come raccontato da lui stesso in una vecchia intervista al Corsera, sperando di riavere indietro i Rolex. Stando alle accuse dell'ex capitano giallorosso, infatti, l'ex moglie glieli avrebbe sottratti con l'aiuto del padre.