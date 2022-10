Ilary Blasi "vive ancora con Totti, ma...". Finisce in disgrazia?

01 ottobre 2022 a

È guerra aperta ormai quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E le indiscrezioni sui motivi e le conseguenze della loro rottura continuano a fioccare senza sosta. L'ultima, riportata dal Corriere della Sera, vuole che i due vivrebbero ancora insieme, nella loro villa romana all'Eur. La grandezza dell’abitazione permetterebbe a entrambi di vivere lì, ognuno barricato nella sua ala della casa, senza il rischio di incrociarsi. Questo perché, dopo la separazione, non sembrano aver trovato alcun tipo di accordo per un quieto vivere. Di conseguenza, essendo impossibile risolvere l'addio in modo consensuale, avrebbero deciso per la separazione giudiziale, preannunciando così una durissima battaglia legale con tutto il patrimonio in ballo. Ma non è tutto.

Secondo i rumors, la showgirl non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi. Anzi, il suo piano sarebbe addirittura quello di "sfrattare" l'ex calciatore, così da avere la villa tutta per sé. Uno scoglio, questo, non di poco conto, soprattutto se si tiene conto della la voce secondo cui lo sfogo pubblico di Totti sul Corriere di qualche settimana fa avrebbe pregiudicato perfino i rapporti tra i rispettivi avvocati di lui e di lei. Ciononostante, l'ex coppia sembra che abbia deciso di mantenere, almeno pubblicamente, dei toni civili solo per non dare dispiacere ai figli. E la stessa Ilary tenderebbe a nascondere la realtà, dato che sui social prova invece a far trapelare di vivere in albergo.

Intanto la conduttrice ha fatto muovere i legali anche contro Alex Nuccetelli, amico storico di Francesco Totti. L'accusa sarebbe di "calunnia" per aver rivelato alcuni dettagli sulla loro sfera intima. A raccontare della denuncia è stato lo stesso Alex che sui social attacca Ilary: "Grazie a me è diventata qualcuno, le ho dato io l'intuizione per fare la carriera che ha fatto. E lei ha invece ostacolato la mia nei reality, ma tornerò all'attacco." Insomma, la corda è tesa più che mai e non accenna ad allentarsi.