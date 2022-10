Domenica In, Mara Venier e il super-ospite Asia Argento: "Farà chiarezza"

01 ottobre 2022 a

Si annuncia scoppiettante la puntata di Domenica In che andrà in onda domani pomeriggio su Rai Uno. Secondo le anticipazioni tra gli ospiti ci sarà Asia Argento che si racconterà tra carriera e vita privata oltre a fare chiarezza su alcune affermazioni in una biografia (non autorizzata) sullo chef Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno del 2018. Per l'attrice sarà un momento molto toccante per spiegare cosa è successo davvero tra lei e il suo ex compagno.

In questi anni si sono susseguite indiscrezioni e voci sulla loro relazione. Ora la Argento ha l'occasione per spiegare come stanno davvero le cose nel salotto di Mara Venier. Nell'intervista la Argento parlerà anche del suo percorso professionale e anche del suo lato privato.

Nel corso della trasmissione interverranno altri ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo. Il tutto condito con le domande della "Zia Mara" che quasi sempre mette i suoi ospiti a loro agio.