Domenica In, Venier a Elodie: "Si chiama Andrea?", domanda sconcertante

C'è anche Elodie Di Patrizi nel salotto di Mara Venier. La cantante è stata ospite di Domenica In nella puntata del 25 settembre in onda su Rai 1. Oltre alla carriera, la conduttrice ha chiesto qualche indiscreto sulla sua vita privata. D'altronde la relazione con Marracash è ormai acqua passata e da settimane il suo cuore batte per Andrea Iannone. La notizia però deve aver preso alla sprovvista la Venier, che ha avuto una reazione a dir poco sorprendente.

"Mi frequento con Andrea da circa due mesi", ha spiegato Elodie mentre la conduttrice stupita chiedeva: "Si chiama Andrea il ragazzo?". In molti sui social si sono domandati come la regina della domenica su Rai 1 non fosse al corrente del gossip. Altri invece hanno avanzato due ipotesi: la prima è che la Venier abbia voluto appositamente far finta di nulla. La seconda invece è quella che vede Mara all'oscuro di tutto.

In ogni caso la cantante non ha nascosto un certo interesse per il pilota: "Cerco di fare le robe da adulta, pian pianino con il tempo. Mi piacciono le persone oneste, genuine e generose. Devono farmi stare bene le persone e ora sono felice". Insomma, la relazione con Iannone ora è ufficiale.