Domenica In, "ma le tue tet**...": il dettaglio della Venier scatena la Littizzetto

Una Domenica In scoppiettante quella in onda su Rai 1 il 25 settembre. Oltre alle tante interviste, Mara Venier è stata protagonista di un siparietto con Luciana Littizzetto. La comica torinese è stata intervistata, ma mentre la Venier faceva domande, la Littizzetto l'ha interrotta: "Quando tu fai l’intervista, ci devi essere tutta dentro, tu e le tue t**te. Ma a Milano vai col treno? Sennò le devi imbarcare, non puoi andare in aereo. Sono enormi, sono meravigliose. La mia è invidia. Ti sono cresciute, sarà l’adolescenza".

Immediate le risate del pubblico. E, dopo una prima battuta, ecco che la conduttrice ha ammesso: "L’ho detto ai miei costumisti che devono comprarli lì. Io prendevo i reggiseni delle suore, quelli delle monache che sono un po’ contenitivi. Devo prendere quelli".

Da qui l'appello della spalla di Fabio Fazio, che ha scatenato nuovamente l'ilarità di tutti, Venier compresa: "Facciamo un appello a tutte le suore: se avete reggiseni che non usate più, dateli alla Venier. Anche se io non ho mai visto delle suore con le t***te così". "Te le appiattiscono, puoi metterli e ti stringono" ha concluso la Venier che è poi tornata a fare le sue domande.