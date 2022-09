Domenica In, Paola Barale: "Parliamo d'altro", risposta raggelante alla Venier

25 settembre 2022 a

a

a

Ahi, Mara Venier. Già, perché nell'ultima puntata di Domenica In, quella andata in onda oggi, domenica 25 settembre, su Rai 1, non tutto è andato come previsto. In studio infatti ecco Paola Barale, che fa parte della nuova squadra di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che sta per tornare su Rai 1.

Questa Paola Barale? Addio: pazzesca a 55 anni: così a Domenica In | Guarda

Ed ecco che ad un certo punto la Venier ha provato a chiedere lumi sulla vita privata della Barale, da sempre molto abbottonata. E ad un certo punto, andando dritta al punto, Zia Mara ha chiesto: "Tu sei sempre single?". E la Barale, secca: "Mara, parliamo di Ballando...". Ma non solo, nel discorso si è inserita anche la Carlucci: "Parliamo di altro, dai". Insomma, domanda sgradita. E la Venier ha provato a difendersi: "Volevo solo incitare la conoscenza tra Paola e Roly", ovvero Roly Maden, il bellissimo maestro cubano del programma.

"Non mando in ondanulla". La Venier blocca la regia, caos a Domenica In

Insomma, la Venier ha provato a fare uno scoop, o almeno a instillare qualche dubbio, Ma non ci è riuscita. Al contrario, ha ottenuto più risposte da Elodie, che si è sbottonata sulla sua recente storia con Andrea Iannone, l'ex pilota di MotoGp.